Gasperini e Fabregas si rispettano. Si stimano. Ma non sono amici. Lo avevano fatto capire nei giorni che hanno preceduto Como-Roma. E il campo lo ha confermato. Già prima del fischio d'inizio, durante il rito dei saluti tra i tecnici, i due si sono parlati a lungo. Con Gasp che ha messo la mano davanti alla bocca per non far capire cosa stesse dicendo. Un dettaglio, certo. Ma che racconta bene il clima di una sfida attesa, tra due allenatori che sanno di avere qualcosa da nascondere all'altro. Poi la partita. E poi ancora le parole. Le telecamere di DAZN hanno ripreso i due tecnici fuori dallo stadio, a parlare a lungo e a scambiarsi opinioni sulla gara. Clima disteso, volti sereni. La sfida, che si annunciava scoppiettante, è finita in parità. La Roma ha giocato da big e non ha quasi mai sofferto l'offensiva del Como. L'espulsione di Malen ha cambiato la partita, ma Gasp ha saputo reagire e ridare equilibrio alla squadra in un momento difficile. Chissà se si sono detti anche questo.

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