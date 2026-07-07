La telenovela Greenwood ha una nuova puntata. Protagonisti principali il Marsiglia e, a sorpresa, anche il Manchester United. Non la Roma. Il club francese ha bisogno di fare cassa. Deve vendere per sistemare i conti e il nome in uscita resta sempre quello dell'inglese. Mason potrebbe rappresentare la soluzione per mettere una pezza alla situazione economica dell'OM. La richiesta dei francesi è sempre la stessa: 50 milioni di euro. Una cifra importante che la Roma proverà ad abbassare. Ma dietro questa valutazione c'è un motivo preciso. Il famoso 40% da versare al Manchester United in caso di futura rivendita. Una cifra che, a sua volta, coinvolgerà anche il Getafe, club che ha accolto Greenwood nella stagione 2023-2024. Proprio su questa clausola il Marsiglia avrebbe mosso alcuni passi. Negli ultimi giorni di giugno, infatti, come riportato da L'Equipe, il club francese avrebbe contattato lo United per provare a rinegoziare l'accordo stipulato nel luglio 2024. L'obiettivo era chiaro: trovare una nuova intesa e modificare le modalità di pagamento delle rate dovute ai Red Devils. Nessuna risposta da Manchester. L'accordo rimane quello del 2024.