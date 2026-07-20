In casa Roma sono ore calde sul fronte del calciomercato. La trattativa per Summerville è entrata nel vivo e la società giallorossa continua a lavorare per provare a portare avanti l’operazione. Gli impegni sono molti e stringerti ma nonostante questo, Gasperini e Tony D'Amico hanno scelto di trascorrere al mare il giorno di riposo concesso alla squadra, pranzando al ristorante "L’Isola del Pescatore" di Santa Severa. Insieme a loro erano presenti anche tutti gli altri componenti dello staff giallorosso, oltre a Mattia Scala, nuovo allenatore della Primavera. Il pranzo è stato immortalato in alcuni scatti pubblicati sui social proprio dal ristorante, che ha scritto: "Bellissima giornata di riposo oggi con il mister e il suo staff". Un momento di relax che conferma la sintonia e il clima positivo all’interno del nuovo staff tecnico giallorosso.

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