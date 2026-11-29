Chiamatelo come volete. Iconico, storico, leggendario. Gian Piero Gasperini, contro il Monza, scrive un’altra pagina di Serie A. Stavolta non c’entrano i risultati, né il gioco. C’entra il tempo. Sono 650 panchine nel massimo campionato. Un traguardo che, come certifica Opta, in pochissimi hanno raggiunto. Il tecnico piemontese è il quarto della storia, dietro a tre totem: Giovanni Trapattoni a 689, Nereo Rocco a 747 e Carlo Mazzone a 792. Numeri che pesano come trofei. E la corsa non è finita. Per scavalcare Trapattoni e prendersi il podio servono 40 panchine: poco più di una stagione. Per agganciare Rocco, invece, ce ne vogliono quasi 100. Gasp ha ancora fame. E la storia, a quanto pare, lo aspetta.