Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma deve approfittare del momento dell'Udinese. E può anche avvicinarsi un po’ alla vetta, perché l’Inter non vince il derby da sette partite. La squadra mi sembra in condizione di fare una partita non troppo fisica: se ti metti sul fisico con loro può diventare complicato. Devi puntare su tecnica e qualità. Sfrutterei la carta Pisilli: lui si adatta a tutto, deve giocare ”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “L’Udinese viene da cinque sconfitte, le ha perse con merito: è la peggiore Udinese degli ultimi anni. La Roma deve approfittarne. Mi dispiace, perché l’Udinese è una squadra tosta, ma questa partita la Roma non può sprecarla.”

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà Sport - 90,9) : “Mi aspetto la stessa Roma vista in queste prime uscite di campionato, una squadra che impone il propri oritmo e fa la partita. La classifica può ingannare, perché l’Udinese è partita male, ma non va assolutamente sottovalutata: la sua fisicità può creare parecchi fastidi alla Roma. Per quanto riguarda lo schieramento giallorosso a Udine, resta vivo il ballottaggio tra N’Dicka e Balerdi per la difesa: Gasperini non ha ancora deciso. Credo, invece, che Ghilardi possa partire dal primo minuto. Dubbi anche sulle fasce: Wesley a sinistra credo sia l’unica certezza. A destra, Molina e Rensch sono i candidati più quotati. Anche se da Trigoria arrivano voci che vedrebbero favorito Rensch: grazie alla sua struttura fisica e alla sua prestanza potrebbe contenere meglio gli avversari friulani. Dybala? Difficile che possa tornare disponibile per Manchester. Più probabile un rientro contro il Sassuolo,ma bisognerà capire quale tipo di gestione verrà decisa per lui”.