L'allievo Fabregas - almeno anagraficamente - contro Gasperini, uno dei maestri del calcio italiano. Due regine argentine, Nico Paz e Paulo Dybala, e lo sfondo del Sinigaglia, dove i giallorossi non vincono addirittura dal 1989. Como-Roma sarà l'ennesima partita a scacchi tra due degli allenatori più moderni e brillanti d'Europa. E domani, per la prima volta, le due squadre si sfidano anche con la voglia di vincere per piazzarsi dietro all'Inter come legittima candidata allo scudetto.

La possibile Roma anti-Como e le mosse dal 1'

Difficile se non impossibile prevedere quale sarà ildi, che l'ultima volta ha deciso di giocare con Jacobo Ramon daper saltare la pressione a uomo e costringere i giallorossi a scegliere se rientrare con un attaccante o avere l'inferiorità numerica nella propria area. La, però, ha tutte le carte per battere il Como e tra glialla costruzione "catalana" di Fabregas ci sono proprio l'e la, due qualità che caratterizzano la squadra di Gasperini: i giallorossi sonopernella trequarti avversaria (29, il Venezia è secondo con 21) e di questi ben il 29% si tramuta almeno in un tiro in porta - anche qui, dato più alto in Italia.

La pressione a uomo del Frosinone ha sporcato e rallentato gli ingranaggi del Como, finendo anche per battere una squadra che dieci giorni prima aveva annientato il Lipsia 4-1. E quella di Alvini è proprio una pressione gasperiniana, quella che i giallorossi la stanno perfezionando aggiungendo sempre più interpreti cuciti su misura come De Roon e Balerdi. Con Rodrigo Mora che scalpita dal 1', questa potrebbe essere la Roma anti-Como che perderà comunque un pezzo chiave come Svilar:

Paz e Baturina: le armi di Fabregas. Chance Balerdi?

Nelle ultime due sfide Gasperini ha affidato ail compito di, il fulcro della manovra del Como insieme a. E i duesono gli interpreti più pericolosi della squadra di Fabregas: la loro capacità di sfuggire alla marcature con finte di corpo e controlli orientati è la soluzione che più volte il Como ha trovato contro la pressione a uomo del Lipsia. Per questoeddovranno essere perfetti nelle uscite e nei tempi per annullare le loro giocate.

Ma Fabregas stavolta ha anche un'arma in più: Assane Diao. Il senegalese - presente sulla lista di D'Amico per rinforzare l'attacco della Roma in estate - sarà a disposizione dal 1' e Gasperini dovrà scegliere se lasciare Hermoso su di lui o arretrare Molina e allargare così Mora su Couto - zona dove il portoghese sarebbe meno pericoloso in attacco. L'alternativa - inedita - può essere quella di spostare Ndicka su Diao (per soffrire meno in velocità) e schierare Balerdi al centro del terzetto. Un altro dei tanti dubbi di Gasperini alla vigilia.

I punti deboli: la difesa e la marcatura di Couto e Ramon

Quella di Fabregas è una squadra moltoe di grande qualità, ma inpalesa ancora diverse lacune e si trova spessoquando attacca. E, soprattutto, soffre tanto lenon sempre perfette di Yane Jacobo. Il Como ha già dimostrato di essere più, proprio dove la Roma potrà schierare. L'esterno argentino è stato decisivo nel 2-0 del primo tempo contro l'creando diversi grattacapi alla coppia Diouf-Bisseck, zona dove anche domenica può sfruttare i

Una partita a scacchi, proprio come contro l'Inter, dove Roma e Como dovranno sfruttare i contropiedi e gli spazi che inevitabilmente si creeranno in una gara così aperta e tra due allenatori che vorranno continuamente rispondere alle mosse dell'altro.