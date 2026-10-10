E domani, per la prima volta, le due squadre si sfidano anche con la voglia di vincere per piazzarsi dietro all'Inter come legittima candidata allo scudetto
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L'allievo Fabregas - almeno anagraficamente - contro Gasperini, uno dei maestri del calcio italiano. Due regine argentine, Nico Paz e Paulo Dybala, e lo sfondo del Sinigaglia, dove i giallorossi non vincono addirittura dal 1989. Como-Roma sarà l'ennesima partita a scacchi tra due degli allenatori più moderni e brillanti d'Europa. E domani, per la prima volta, le due squadre si sfidano anche con la voglia di vincere per piazzarsi dietro all'Inter come legittima candidata allo scudetto.
La possibile Roma anti-Como e le mosse dal 1'Difficile se non impossibile prevedere quale sarà il piano gara di Fabregas, che l'ultima volta ha deciso di giocare con Jacobo Ramon da riferimento offensivo per saltare la pressione a uomo e costringere i giallorossi a scegliere se rientrare con un attaccante o avere l'inferiorità numerica nella propria area. La Roma, però, ha tutte le carte per battere il Como e tra gli antidoti alla costruzione "catalana" di Fabregas ci sono proprio l'aggressività e la fisicità, due qualità che caratterizzano la squadra di Gasperini: i giallorossi sono primi in campionato per recuperi palla nella trequarti avversaria (29, il Venezia è secondo con 21) e di questi ben il 29% si tramuta almeno in un tiro in porta - anche qui, dato più alto in Italia.
La pressione a uomo del Frosinone ha sporcato e rallentato gli ingranaggi del Como, finendo anche per battere una squadra che dieci giorni prima aveva annientato il Lipsia 4-1. E quella di Alvini è proprio una pressione gasperiniana, quella che i giallorossi la stanno perfezionando aggiungendo sempre più interpreti cuciti su misura come De Roon e Balerdi. Con Rodrigo Mora che scalpita dal 1', questa potrebbe essere la Roma anti-Como che perderà comunque un pezzo chiave come Svilar:
Paz e Baturina: le armi di Fabregas. Chance Balerdi?Nelle ultime due sfide Gasperini ha affidato a Hermoso il compito di arginare Nico Paz, il fulcro della manovra del Como insieme a Baturina. E i due trequartisti sono gli interpreti più pericolosi della squadra di Fabregas: la loro capacità di sfuggire alla marcature con finte di corpo e controlli orientati è la soluzione che più volte il Como ha trovato contro la pressione a uomo del Lipsia. Per questo Mancini ed Hermoso dovranno essere perfetti nelle uscite e nei tempi per annullare le loro giocate.
Ma Fabregas stavolta ha anche un'arma in più: Assane Diao. Il senegalese - presente sulla lista di D'Amico per rinforzare l'attacco della Roma in estate - sarà a disposizione dal 1' e Gasperini dovrà scegliere se lasciare Hermoso su di lui o arretrare Molina e allargare così Mora su Couto - zona dove il portoghese sarebbe meno pericoloso in attacco. L'alternativa - inedita - può essere quella di spostare Ndicka su Diao (per soffrire meno in velocità) e schierare Balerdi al centro del terzetto. Un altro dei tanti dubbi di Gasperini alla vigilia.
I punti deboli: la difesa e la marcatura di Couto e RamonQuella di Fabregas è una squadra molto offensiva e di grande qualità, ma in difesa palesa ancora diverse lacune e si trova spesso scoperta quando attacca. E, soprattutto, soffre tanto le marcature non sempre perfette di Yan Couto e Jacobo Ramon. Il Como ha già dimostrato di essere più fragile sul lato destro, proprio dove la Roma potrà schierare Molina e Malen. L'esterno argentino è stato decisivo nel 2-0 del primo tempo contro l'Inter creando diversi grattacapi alla coppia Diouf-Bisseck, zona dove anche domenica può sfruttare i limiti fisici e difensivi di Couto.
Una partita a scacchi, proprio come contro l'Inter, dove Roma e Como dovranno sfruttare i contropiedi e gli spazi che inevitabilmente si creeranno in una gara così aperta e tra due allenatori che vorranno continuamente rispondere alle mosse dell'altro.
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