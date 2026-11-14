Bove: "Ora sono felice, ho ritrovato me stesso. La Roma? È partita bene ma il campionato è lungo"

Da lunedì nelle sale arriverà il film 'In un Battito'. Il documentario ripercorre i mesi successivi al malore di Bove nella gara tra Fiorentina e Inter. Edoardo ha parlato anche della sua Roma e sui social ha pubblicato un messaggio per i romanisti: "Ci sono momenti che non dimenticherò mai, alcuni di questi li ho portati dentro il film In un Battito, che da lunedì sarà per tre giorni al cinema. Tornare all’Olimpico, sentire di nuovo il vostro affetto e rendermi conto di quanto amore mi avete trasmesso è stato qualcosa di indescrivibile. In un momento in cui tutto sembrava essersi fermato, mi avete dato una forza enorme per trovare il coraggio di ricominciare". Sotto al post tantissimi i commenti dei suoi ex compagni di squadra e dei tifosi della Roma.