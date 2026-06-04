C'è una sorta di Re Mida in città. Si tratta di Michael Gandler, responsabile commerciale della Roma, che da settembre ha trasformato in oro tutto ciò che ha toccato. Nel giro di tre mesi era arrivato l'accordo per lo sponsor di manica - Wizz Air - che porterà nelle casse del club tre milioni di euro l'anno fino al 2027, con la possibilità di estendere l'accordo per un'altra stagione. A marzo è stato il turno del tanto atteso main sponsor. La partnership con Eurobet.live permetterà alla Roma di incassare 14 milioni più due di bonus all'anno fino al 2029. La scorsa settimana è stato trovato anche l'accordo per il back sponsor per le maglie d'allenamento: sarà Orodei (azienda italiana specializzata nel settore dei metalli preziosi) che frutterà altri 2 milioni. A questi vanno aggiunti anche collaborazioni minori come per esempio Gissah (marchio di profumi arabi) che è diventato Fragrance Partner della Roma. Oltre alla Champions, i ricavi arriveranno anche dagli sponsor dopo anni complicati sotto questo punto di vista. Grazie al lavoro di Gandler entreranno nelle casse della Roma almeno 20 milioni a stagione, non male.

Chi è Michael Gandler

Alla Roma da settembre, Gandler aveva il posto di Michael Wandell. Il dirigente giallorosso èal Connecticut College, poi si è specializzato nel settore commerciale e sportivo presenziando concome la Concacaf Gold Cup, la Copa America, la qualificazioni Fifa per la Coppa del Mondo e diverse competizioni per club in Sudamerica. Dal 2004 al 2011 l'esperienza come(Major League Soccer). Nel 2013 ha ricoperto il ruolo di, specializzata in marketing sportivo, prima di trasferirsi in Europa per ricoprire il ruolo di Chief Revenues Officer dell'dal 2015. Dal 2019 a fine 2021 ha ricoperto invece la carica di CEO delDal dicembre 2021 al gennaio 2024 ha ricoperto il ruolo di CRO nella società globale di sport e intrattenimento