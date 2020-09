Gandini: “L’interesse della Roma fa piacere, ma ora penso al basket”

Nei giorni scorsi si è parlato di un eventuale ritorno di Umberto Gandini nell’organigramma dirigenziale della Roma. L’attuale presidente della Lega Basket è stato infatti amministratore delegato giallorosso dal 2016 al 2018, tuttavia, secondo il diretto interessato, i tempi non sono abbastanza maturi per un bis. Intervistato da “Tuttomercatoweb”, lo stesso Gandini ha smentito la possibilità di una seconda esperienza nella capitale: “Essere accostato nuovamente alla Roma, dopo il cambio di proprietà, mi fa molto piacere. Io a Roma sono stato molto bene, è stata purtroppo un’esperienza breve rispetto a quello che avrebbe dovuto e potuto essere. Ma sono presidente della Lega Basket e sto facendo in modo che questo sport continui a crescere e abbia la visibilità che merita. La mia professionalità di ventisei anni di calcio rimane e fa piacere essere considerati“.