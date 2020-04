Galliani: “Totti non è un rimpianto, non ha mai voluto lasciare la Roma”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L’ex Milan ha parlato del calciomercato e ha ha ricordato anche un aneddoto su Francesco Totti. Queste le sue parole:

“Ho due rimpianti dei miei anni al Milan: uno è Del Piero, che potevamo prendere dal Padova, e l’altro è Cristiano Ronaldo, dallo Sporting Lisbona. Totti? Non lo considero un rimpianto perché non ha mai voluto lasciare la Roma, lo corteggiammo ma non siamo mai stati molto vicini”.