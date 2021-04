Galeone su Allegri: “E’ pronto a ricominciare. Secondo me tornerà alla Juventus”

Il mentore e grande amico dell'allenatore toscano esclude un suo possibile arrivo alla Roma: "Max ha qualcosa di importante per le mani che non deve trapelare"

Niente Roma per Massimiliano Allegri, nel suo destino c'è la Juventus. A sostenerlo è Giovanni Galeone, ex allenatore, mentore e grande amico del tecnico toscano. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli: "Non so se sarà ancora Andrea Agnelli a chiamare Allegri… Alla Juve non so chi deciderà il prossimo allenatore. Immagino Elkann, la proprietà. Può darsi anche che alla fine resti Agnelli, col quale Max Allegri ha un ottimo rapporto. Rivincite? No, macché. Guardate i suoi risultati. La mia sensazione è che Allegri torni alla Juventus. Il suo silenzio e la sua voglia di rientrare mi fa credere che ci sia qualcosa di concreto. Allenerà, questo è certo. Ha qualcosa di importante tra le mani che non deve trapelare, questa è la mia sensazione".