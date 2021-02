Galderisi lancia Dzeko: “Se stasera segna due gol chi lo toglie più dai titolari”

L’ex milanista Nanu Galderisi ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo la gara di questa sera contro la Roma soprattutto considerando la sfida contro i rossoneri in programma domenica sera. Queste le sue considerazioni: “La Roma ha tutti calciatori bravi, che sanno giocare tra le linee. Il ritorno di El Shaarawy è fondamentale, Dzeko deve ritrovarsi dopo essere stato fuori. Fonseca deve saper gestire le forze questa sera, soprattutto in vista del Milan. La Roma gioca, palleggia bene e arriva tanto sugli esterni“.

Sulla gerarchia Dzeko-Mayoral

Non puoi avere una staffetta programmata perché devi considerare il tipo di partita, gli infortuni e le altre situazioni. Sapere eventualmente che Dzeko non giocherebbe domenica non è il massimo, né per il bosniaco né per l’allenatore. Fonseca non può aver già deciso su chi sarà titolare contro il Milan. Voglio vedere se Dzeko questa sera dovesse segnare due gol chi lo toglie più.