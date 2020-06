Galatasaray, terribile infortunio alla gamba destra per Muslera. Under: “Guarisci presto” – FOTO

In Turchia è ripartito il campionato, ma Muslera è costretto a fermarsi. L’ex portiere della Lazio, oggi al Galatasaray, è stato vittima di un bruttissimo infortunio durante la partita con il Rizespor che è rimasta ferma addirittura 8 minuti prima che entrasse in campo l’ambulanza. La gamba destra dell’estremo difensore era visibilmente fratturata e molti media locali parlano già di uno stop che dovrà protrarsi per mesi. Tanti i messaggi di vicinanza che stanno arrivando dal mondo dello sport e tra questi c’è anche quello di Under che su Twitter scrive: “Guarisci presto”. Muslera intanto è stato trasportato in ospedale dove verranno fatti ulteriori accertamenti.