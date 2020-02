Gaffe di Candela: il francese sbaglia il nome di Edoardo Leo – FOTO

Vincent Candela, storico protagonista della Roma dello scudetto 2000/2001, torna a far parlare di sè, questa volta non per le sue gesta in campo: una gaffe per il francese che era a cena con l’attore romano Edoardo Leo, protagonista nell’ultimo film di Ferzan Ozpetek “La dea fortuna”. L’equivoco sarebbe nato dal post Instagram del francese in cui Candela sbaglia il nome del celebre artista: “Grazie a Edouardo ed il mio staff per la bella serata”. Immancabile, anche questa volta, il like di Francesco Totti.