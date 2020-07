Fuzato, la felicità dopo il rinnovo: “Voglio crescere ancora umiltà” – FOTO

Daniel Fuzato, portiere della Roma, ha voluto esprimere tutta la sua felicità e tutta la sua contentezza dopo il rinnovo in giallorosso. Il club ha esteso il suo contratto fino al 2023 e il brasiliano ha voluto scrivere un messaggio al popolo romanista tramite il suo profilo ufficiale Instagram: “Sono Molto felice per aver rinnovato il mio contratto fino al 2023. Sono cresciuto molto in questi ultimi anni e so di poter crescere ancora di più con molto lavoro, rispetto e umiltà. Grazie alla Roma per continuare a credere nel mio potenziale, e alla mia fidanzata, alla mia famiglia e ai miei agenti per essere sempre al mio fianco e sognare insieme a me. Grazie a nostro Signore che ci benedice, sostiene e protegge“.