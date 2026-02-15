E' una Juventus furibonda quella che si è presentata davanti alle telecamere ieri sera dopo la sconfitta contro l'Inter, decisa secondo i bianconeri dall'espulsione ingiusta di Kalulu nel corso del primo tempo. Spalletti non ha parlato e così a rilasciare dichiarazioni sono stati l'ad Comolli e il responsabile delle strategie Giorgio Chiellini. In particolare l'ex difensore si è sfogato così: "Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo, inaccettabile l'ennesimo episodio da inizio stagione contro di noi. Così non va, non c'è un livello adeguato per una partita del genere. In questo momento c'è un gruppo di arbitri che non funziona. Il protocollo? Va cambiato, ma ci sono episodi in cui si può riflettere un po' di più". Chiellini ha poi nominato anche Gasperini, l'allenatore della Roma: "Nelle settimane scorse è capitato di presentarsi qui a Gasperini, Conte, stavolta a noi". Il tecnico giallorosso domenica scorsa, alla vigilia del match contro il Cagliari, si era espresso così sul tema arbitraggi: "Questo tipo di calcio non piace a noi e al pubblico. C'è grande confusione ed è brutto vedere cartellini e rigori di un certo tipo. Poi le simulazioni, le panchine che saltano per aria per fare pressioni, dobbiamo essere anche noi allenatori a fare qualcosa di utile. Il gioco del calcio è qualcosa di leale, cercare di fregare un cartellino o un rigore è distante da tutti gli altri sport. Ha ragione De Rossi, qualcosa deve cambiare".