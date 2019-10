Funerali mamma Esperia, il saluto dei tifosi: “Vivrai per l’eternità”. Presente Nela – FOTO – VIDEO

Roma saluta per l’ultima volta Esperia De Falchi, mamma di Antonio, il tifoso romanista rimasto ucciso ormai 30 anni fa a Milano prima di una sfida tra i giallorossi e il Milan. La signora Esperia è scomparsa venerdì scorso a 89 anni: da quel momento sui social e non solo si sono seguiti tanti messaggi di vicinanza e affetto nei confronti della famiglia, oltre alla condoglianze della stessa Roma. Oggi pomeriggio i funerali nella parrocchia di ‘San Giovanni Leonardi’ di Torre Maura, quartiere dove mamma Esperia viveva. All’ultimo saluto ha partecipato anche l’ex calciatore della Roma Sebino Nela. Presenti tantissimi tifosi giallorossi, che hanno esposto diversi striscioni per la signora Esperia. “Mamma Esperia non morirà, come Antonio vivrà per l’eternità“, ma anche “Sarai per sempre esempio di forza e di grande dignità, la pace sia con te mamma Esperia“, striscione firmato dal gruppo Roma.