Donyell Malen si prepara a tornare protagonista. Non in campo al Sinigaglia, dove partirà dal 1' contro il Como domenica. Ma sul piccolo schermo. Lunedì, infatti, una troupe cinematografica italiana di Amazon Prime è stata ospite presso il centro sportivo della società calcistica Succes per realizzare un servizio sull'attaccante olandese. Proprio lì dove il numero 14 della Roma ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. Come raccontato da Wieringernieuws.nl, il reporter Salvatore Marino e due cameraman hanno intervistato, tra gli altri, alcuni dirigenti e collaboratori del Succes. Tra questi anche René de Kort, che ha seguito Malen nei suoi primi anni da calciatore. Tra le intervistate anche la madre e la nonna di Donyell. L'intenzione del documentario, il cui titolo dovrebbe essere From Home to Rome, è quella di mostrare le origini e i luoghi dell'infanzia del centravanti fino alla sua vita attuale nella Capitale. Il servizio realizzato dovrebbe essere pubblicato su YouTube a partire dal 14 ottobre.