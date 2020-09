Friedkin: “Roma, per diventare grandi dobbiamo vincere”. Pedro migliora, Smalling si avvicina

Ormai è questione di giorni. Ma qualcuno ha già immaginato l’ingresso trionfale dei Friedkin a Roma. Volo privato, Dan e Ryan scendono le scalette dell’aereo portando con loro anche Chris Smalling. Un arrivo da film. Ma il copione non è poi così impossibile da realizzare. Dopo aver piazzato i primi colpi in uscita (vicini gli addii di Schick e Karsdorp), Fienga sta pressando lo United per riportare a casa l’inglese. Nelle ultime ore l’affare sembra aver preso una direzione precisa. La fumata bianca può arrivare per 18 milioni di euro complessivi.

La prima intervista dei Friedkin: “Se vinceremo in campo potremo dare visibilità alla Roma”

In attesa del loro sbarco a Roma, previsto per la prossima settimana, Dan e Ryan Friedkin hanno rilasciato la prima intervista ufficiale ai canali del club. Pochi proclami, tanti propositi: “Riteniamo che la Roma sia un po’ come un gigante addormentato – ha spiegato Ryan – e non c’è motivo per cui, col tempo, questo Club non possa competere seriamente per dei trofei a tutti i livelli. Con i tifosi e con la città alle nostre spalle, tutto è possibile alla Roma”. La strategia per diventare grandi è chiara: vincere. Lo spiega il presidente: “Lo diciamo senza mezzi termini: condividiamo questa ambizione con i tifosi e vogliamo vincere. Ma abbiamo bisogno di pazienza: i campioni non vengono costruiti dall’oggi al domani. Abbiamo i tifosi, la passione, la storia e l’ambizione: se vinciamo in campo e agiamo nel modo giusto, possiamo dare visibilità all’AS Roma di fronte a milioni di persone, a Roma e in tutto il mondo”.

Pedro si allena per la prima volta in gruppo

Buone notizie da Trigoria, dove Pedro ha svolto per la prima volta parte dell’allenamento insieme ai compagni. Un po’ di corsa e lavoro con il pallone, ma per il momento nessun contatto e quindi niente partitella. Il cronoprogramma è stato rispettato, la speranza è averlo a disposizione già per il match con l’Udinese del 4 ottobre. Impossibile un recupero lampo con la Juventus. Continua ad allenarsi anche Juan Jesus, che non rientra più nei piani tecnici del club. La Roma ha trovato l’accordo economico con il Genoa e ora aspetta il “sì” del giocatore per dirgli addio. Riccardi sembrava destinato al Napoli e invece andrà al Pescara in Serie B. Florenzi e Dzeko rimandano i discorsi sul futuro. Il terzino ammette che deciderà “dopo le due partite con l’Italia”. Enigmatico il capitano dei giallorossi: “Ogni anno si dice che andrò via. Non è il momento di parlare di mercato, vedremo dopo la nazionale“.