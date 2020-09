Tra il Genoa e Juan Jesus manca solo un sì. Quello del giocatore, che non ha ancora deciso quale sarà la sua prossima squadra. Come riporta Alfredo Pedullà, i liguri hanno trovato l’accordo economico con la Roma e ora aspettano di chiudere anche con il difensore, che era stato seguito anche dal Cagliari. Per il momento l’ex Inter continua ad allenarsi a Trigoria, ma per Fonseca non fa parte del progetto tecnico. La sua avventura questa volta sembra davvero agli sgoccioli.