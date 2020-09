Riccardi vicino al prestito: la Roma lo manda al Pescara

Sembra vicino il buon esito della trattativa tra Roma e Pescara per Alessio Riccardi. Un affare lampo, che porterà il centrocampista classe 2001 in Abruzzo con la formula del prestito. Dopo l’esperienza con la maglia della Primavera, conclusasi con 19 presenze nell’ultima stagione interrotta del lockdown, una nuova avventura per il giovane regista, che con Fonseca non ha trovato spazio tra i grandi.

Il club biancazzurro, secondo “Rete8”, ha chiesto alla Roma anche Riccardo Calafiori, ma il tecnico portoghese pare intenzionato a dare una chance in prima squadra al terzino, che ha fatto il suo esordio in Serie A nell’ultima giornata di campionato contro la Juventus.