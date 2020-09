Roma-Smalling, ci siamo: affare da 18 milioni complessivi

La Roma e Chris Smalling si riavvicinano. Dopo settimane di trattative e il mancato accordo con il Manchester United, che ha portato il difensore inglese a salutare la squadra prima della partita in Europa League contro il Siviglia, giallorossi e “Red Devils” sembrano vicini all’accordo. Merito della cessione di Patrik Schick al Bayer Leverkusen: l’ufficialità arriverà a breve, la Roma guadagnerà circa 25 milioni di euro (bonus esclusi). Parte di questa cifra verrà utilizzata per il ritorno di Smalling, per il quale lo United dovrebbe accettare un’offerta più bassa dei 20 milioni più 5 di bonus che finora ha chiesto.

Il centrale verrà infatti valutato 18 milioni: tre per il prestito oneroso di un anno fa, altri tre per il prestito di questa stagione e dodici per l’obbligo di riscatto a condizioni facili. Dopo l’acquisto di van de Beek dall’Ajax, pagato 40 milioni, le richieste del Manchester sembrano essersi addolcite: l’inserimento di qualche bonus farà vacillare le ultime resistenze della società inglese.

Decisiva per il buon esito dell’affare sarà pure la volontà di Smalling. Più volte il giocatore ha fatto capire di voler restare nella capitale, anche nel corso dei primi allenamenti svolti al ritorno in Inghilterra con la sua vecchia squadra. Dopo 37 presenze complessive e 3 gol, tutto sembra pronto per una nuova esperienza a Roma.