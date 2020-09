Trigoria, buone notizie per la Roma: parte dell’allenamento in gruppo per Pedro

Sesto giorno di lavoro per la Roma, che dopo la doppia seduta di ieri si è ritrovata a Trigoria per la sessione odierna. Oggi soltanto un allenamento per i giallorossi, alle ore 10. Mancano solamente due giorni al primo appuntamento stagionale: l’amichevole con la Sambenedettese in programma sabato alle 17.30 al centro sportivo Fulvio Bernardini.

INDISPONIBILI

Antonio Mirante: positivo al coronavirus, in quarantena

Bruno Peres: positivo al coronavirus, in quarantena

Justin Kluivert: positivo al coronavirus, in quarantena

Carles Perez: positivo al coronavirus, in quarantena

Pedro: sub-lussazione alla spalla destra, out fino a inizio ottobre

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre

ALLENAMENTO

Niente doppia seduta, ma solo quella mattutina per la squadra di Fonseca con il tecnico portoghese che può sorridere visto il miglioramento delle condizioni di Pedro. Lo spagnolo oggi è tornato a correre in campo svolgendo parte dell’allenamento in gruppo. Nei prossimi giorni continuerà ad alternare terapie e sedute individuali a esercitazioni tattiche con il gruppo, ma per il momento senza contatto.

IN NAZIONALE

Robin Olsen – Svezia

Gianluca Mancini – Italia

Alessandro Florenzi – Italia

Leonardo Spinazzola – Italia

Aleksandar Kolarov – Serbia

Devid Bouah – Italia U20

Riccardo Calafiori – Italia U20

Bryan Cristante – Italia

Lorenzo Pellegrini – Italia

Nicolò Zaniolo – Italia

Gonzalo Villar – Spagna U21

Alessio Riccardi – Italia U20

Cengiz Under – Turchia

Edin Dzeko – Bosnia

Patrik Schick – Repubblica Ceca