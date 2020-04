Friedkin-Roma, affare rimandato: Pallotta ha detto “no” all’ultima offerta del texano

La cessione della Roma solo un mese fa sembrava cosa fatta. L’esplosione della crisi legata al covid-19 ha poi bloccato tutto, rimettendo in ballo tutte le cifre che erano state pattuite. Come riporta AdnKronos, Dan Friedkin ha provato comunque a rilevare il pacchetto di maggioranza del club facendo un’offerta per il 51%, rimandando al post crisi la valutazione delle quote restanti. James Pallotta ha risposto con un secco “no”, ritenendo l’offerta poco vantaggiosa. L’affare è certamente rallentato e in una fase d’attesa, ma non è saltato.

In questo momento è impossibile capire le prospettive e per questo si attende una schiarita. La possibilità della ripresa del campionato a maggio ha sicuramente rasserenato gli animi e l’ad romanista Guido Fienga che continua a mediare tra le parti. Si è deciso dunque di lasciare a Pallotta l’aumento di capitale per vedere come si sviluppano le cose e poi tornare con una situazione più chiara su cui lavorare e progettare.