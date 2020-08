Friedkin già fa il presidente: incontri con Agnelli, Gandini e Vitek

Friedkin sta già lavorando per la Roma. Insieme a lui, per costruire la società del futuro, i suoi uomini fidati Watts e Williamson e suo figlio Ryan. Come riporta La Repubblica, Dan ama fare le cose in prima persona. Per questo, prima del lockdown ha svolto alcuni meeting istituzionali e ha incontrato il presidente della Juventus e dell’Eca Andrea Agnelli e stabilito un contatto diretto con il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Inoltre ha incontrato l’ex ad romanista Gandini per parlare del club (e magari sondarlo per un ruolo) e Radovan Vitek che ha in mano il business dello stadio con un accordo di massima per rilevare l’area di Tor di Valle.