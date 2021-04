Veretout: “Mi volevano in tanti, ma ho scelto la Roma. Non escludo un ritorno in Francia”

Jordan Veretout è sicuramente fra i tre giocatori migliori della Roma in questa stagione. Con ben 11 gol in stagione, il centrocampista francese ha trascinato i giallorossi ma non è riuscito ancora a finire nei radar di Didier Deschamps. A pochi mesi dall’Europeo, lo stesso Veretout prova a mandare un messaggio al ct della Francia: “Indossare la maglia della nazionale è un sogno per me. Sono arrivato all’Under 18, con una grande generazione, abbiamo vinto il Mondiale Under 20. Indossare questa maglia è sicuramente un sogno”, ha detto il giocatore della Roma a ‘RTL’. Di certo sarà complicato entrare nel gruppo della nazionale per Veretout, che ha davanti una concorrenza spietata con nomi del calibro di Kanté, Pogba, Ndombele, Camavinga, Aouar e non solo.

Il centrocampista giallorosso era stato corteggiato anche da Napoli e Milan prima di scegliere la Roma: “È un club storico, ma anche la città e la vita che avrebbe avuto la mia famiglia hanno pesato nella scelta. Mi avevano contattato diversi club, ma alla fine ho voluto la Roma”. A Trigoria ormai il francese è diventato il re dei calci di rigore, che gli hanno permesso anche di superare il record di Platini per gol in una stagione di Serie A: “Quando giocatori del calibro di Dzeko e Kolarov hanno detto a me di calciarli ho preso tanta fiducia. Il giocatore che mi ha impressionato di più in Serie A? Nainggolan quando era alla Roma”. Poi sul ritorno in Francia, oltre al sogno della nazionale, Veretout si dice possibilista: “Non lo escludo”.