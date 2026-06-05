Meno di una settimana all'inizio del Mondiale e tra i protagonisti ci sarà anche Koné. Manu guiderà la sua Francia che nel girone affronterà Senegal, Iraq e Norvegia. Ieri i 'Blues' sono stati sconfitti a sorpresa in amichevole contro la Costa d'Avorio e il centrocampista giallorosso ha suonato un campanello d'allarme: "In questo Mondiale sappiamo bene che non esistono squadre di secondo piano: tutti hanno fame di vittoria. Tutti vogliono vincere le partite, tutti vogliono lottare per la propria nazione. È vero, abbiamo una buona squadra, ma penso che ce ne siano molto forti in tutto il mondo. Non bisogna abbassare la guardia, bisogna continuare a lavorare. Poca presunzione e arrivare al traguardo, che è la cosa più importante". La Francia è tra le candidate principale alla vittoria finale e proverà a vendicare la sconfitta in finale di 4 anni contro l'Argentina di Messi.