Francia, Deschamps convoca Veretout: è l’esordio in nazionale

La federazione francese ha diramato l'elenco dei convocati: figura anche il centrocampista giallorosso

Dopo l'ufficialità del ritorno in nazionale di Mkhitaryan, può sorridere anche Jordan Veretout. Didier Deschamps ha annunciato la lista dei convocati per le partite di qualificazione della Francia ai Mondiali in Qatar del 2022 contro Bosnia Erzegovina (1 settembre), Ucraina (4 settembre) e Finlandia (7 settembre). Per il centrocampista è la prima convocazione in carriera. Domenica sera, dopo il match con la Salernitana, partirà per raggiungere Mbappé e compagni.