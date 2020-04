Four Four Two, ecco la classifica dei migliori calciatori degli ultimi 25 anni: c’è Batistuta

Four Four Two, celebre rivista britannica, ha stilato la classifica con i migliori calciatori degli ultimi 25 anni. Altrettanti giocatori sono stati scelti e tra questi figura anche un ex giallorosso: stiamo parlando di Batistuta, collocato in sedicesima posizione. Il podio è composto da Messi sul gradino più alto, mentre a scendere troviamo Cristiano Ronaldo e Zidane. Nella lista c’è spazio per tre italiani: Paolo Maldini e Roberto Baggio chiudono la top ten, mentre Fabio Cannavaro figura al 12° posto. Ai piedi del podio ecco il brasiliano Ronaldo seguito dal connazionale Ronaldinho, e da terzetto Henry-Xavi-Iniesta. Un altro giocatore della selezione verdeoro, Rivaldo, occupa l’11esima posizione davanti a Cannavaro, e seguito da Giggs, Kaka, Rooney, Figo, Batistuta, Cantona, Modric e Busquets. Ultimo posto disponibile della classifica strappato da Buffon.