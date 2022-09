Football Summit Awards, premiato Pinto per il miglior mercato

E’ iniziata oggi allo stadio Olimpico la quinta edizione del Social Football Summit, un evento di due giorni dedicato all’innovazione nel mondo del calcio. In serata è stato premiato Tiago Pinto per il miglior mercato. Gli Award rappresentano dei premi destinati a quelle realtà internazionali che hanno innovato nell’industria del calcio e che sono diventate punto di riferimento per capacità, soluzioni tecnologiche, innovazione e rapporto con i tifosi. La cerimonia con la consegna dei premi si è tenuta nella bellissima location del Chiostro del Bramante. Il gm portoghese non è stato l’unico rappresentante dei colori giallorossi. Andressa Alves ha vinto il premio per la miglior giocatrice femminile mentre la sua compagna di squadra Elin Landstror sarà premiata come leader nella responsabilità sociale.