Football Cares, la Roma si unisce all’iniziativa per la Giornata Internazionale dei bambini scomparsi

L’impegno della Roma nel sociale è ormai una costante abitudine. Il club infatti ha annunciato la propria partecipazione all’iniziativa fissata per la Giornata Internazionale dei bambini scomparsi, in programma il prossimo 25 maggio. In Italia anche Juventus, Inter, Lazio e Atalanta hanno aderito a questo progetto. L’estate scorsa, la Roma ha già dimostrato quanto il potere mediatico del calcio possa contribuire ad aumentare la consapevolezza dell’opinione pubblica sul tema dei bambini scomparsi, grazie ai video dei nuovi acquisti in cui sono stati inclusi i volti dei giovani di cui non si hanno più notizie in tutto il mondo. Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società giallorossa:

“L’AS Roma unirà le proprie forze a quelle di oltre 75 club provenienti da cinque diversi continenti in occasione della Giornata Internazionale dei bambini scomparsi, in programma il 25 maggio. La società giallorossa è tra le cinque italiane a sostenere l’iniziativa, al fianco di Juventus, Inter, Lazio e Atalanta.

In totale sono 77 le squadre che si sono già offerte a sostegno del progetto, tra le quali saranno presenti anche Liverpool, Chelsea, Tottenham, Barcellona, ​​Atletico Madrid, Valencia, Marsiglia, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, a rappresentanza di 37 paesi e di diversi campionati in tutto il mondo. Ogni club ha messo a disposizione i propri canali social media per condividere, il 25 maggio, un video contenente le immagini di bambini che al momento hanno fatto perdere le loro tracce.

L’iniziativa prende il nome di “Football Cares”, è gestita dall’International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC) ed è supportata sia dall’European Club Association (ECA) sia dalla FIFA. L’AS Roma, che ha una relazione di lunga data con l’ICMEC, sta supportando la realizzazione del progetto.

L’estate scorsa, il Club ha dimostrato quando il potere mediatico del calcio possa contribuire ad aumentare la consapevolezza dell’opinione pubblica sul tema dei bambini scomparsi, grazie ai video dei nuovi acquisti in cui sono stati inclusi i volti dei giovani di cui non si hanno più notizie in tutto il mondo. I casi italiani promossi sui social media giallorossi sono stati individuati in collaborazione con Telefono Azzurro, con il quale la Società ha avviato una partnership al momento del lancio della campagna. Sei bambini che sono apparsi nei video della Roma sono stati successivamente ritrovati in salute.

“Oltre un milione di bambini scompaiono in tutto il mondo ogni anno e, mentre la maggioranza riesce a tornare a casa al sicuro e molto rapidamente, molti di loro non vengono ritrovati per periodi di tempo molto più lunghi“, ha affermato Bob Cunningham, amministratore delegato di ICMEC. “In occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi del 2020, siamo onorati di avere il sostegno della comunità calcistica mondiale. Con l’enorme seguito e la portata di cui si vantano questi club, speriamo che qualcuno, da qualche parte, possa riconoscere almeno uno dei bambini scomparsi nei video e dargli la possibilità di riunirsi ai propri cari“.

Per più di 20 anni, ICMEC ha guidato gli sforzi per rendere il mondo più sicuro per i bambini, lottando contro rapimenti, abusi sessuali e sfruttamento. Il loro lavoro si estende in tutti i continenti e la rete globale Missing Children di ICMEC riunisce 30 paesi con lo scopo di aiutare a recuperare i minori scomparsi e rapiti. Il 25 maggio di ogni anno, in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, l’ICMEC coordina le attività e le campagne per sensibilizzare il mondo su questo tema, per celebrare i giovani ritrovati e ricordare quelli che ancora non sono rientrati a casa.

“Il calcio è lo sport più popolare al mondo e ICMEC riconosce il potenziale dei club nell’amplificare i nostri sforzi e dare visibilità ai bambini scomparsi, attraverso l’utilizzo dei social media“, ha affermato Caroline Humer, Vice Presidente di Programs. “Vorremmo ringraziare l’ECA e la FIFA per il loro fantastico supporto, tutti i club che hanno accettato di partecipare all’iniziativa “Football Cares” e anche l’AS Roma, che si è avvicinata per prima al progetto e sta aiutando l’ICMEC a mettere in piedi la campagna”.

Ecco i club che hanno deciso di sostenere “Football Cares” in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi. Altri saranno annunciati entro il 25 maggio.

AEK Athens, Grecia

Al Ahly SC, Egitto

Alianza FC, El Salvador

Astana, Kazakhstan

Asteras Tripolis, Grecia

Atalanta, Italia

Athletic Bilbao, Spain

Atletico Madrid, Spain

Atromitos Athens, Grecia

AZ Alkmaar, Netherlands

Bayer 04 Leverkusen, Germania

BAK, Ungheria

Barcelona, Spain

Benfica, Portugal

Bofoakwa Tano FC, Ghana

Borussia Dortmund, Germania

Bulawayo Chiefs FC, Zimbabwe

Caps United, Zimbabwe

Celtic, Scozia

CFR Cluj, Romania

Chelsea, Inghilterra

Chicken Inn FC, Zimbabwe

Cork City, Irlanda

EB Streymur, Faroe Islands

Fehervar, Ungheria

Ferencvaros, Ungheria

FK Jelgava, Lithuania

FK Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

Genk, Belgio

GFK Osogovo, Macedonia

Gokulam Kerala FC, India

Hapoel Be’er Sheva, Israel

Hittarps IK, Sweden

1899 Hoffenheim, Germania

Inter Milan, Italia

Jamshedpur FC, India

Juventus, Italia

KAA Ghent, Belgio

Kariobangi Sharks FC, Kenya

La Fiorita, San Marino

LASK, Austria

Lazio, Italia

Lincoln Red Imps, Gibilterra

Linfield , Irlanda del Nord

Liverpool, Inghilterra

Lokomotiv Moscow, Russia

FC Lori, Armenia

Ludogorets Razgard, Bulgaria

Malmö FF, Sweden

Marseille, France

Olympiakos, Grecia

Omonia, Cipro

Panathinaikos, Grecia

PAOK Salonika , Grecia

Rangers, Scozia

AS Roma, Italia

Rosenborg, Norvegia

Saint Anthony’s FC, Scozia

Sekondi Hasaacas FC, Ghana

SJK Seinajoki, Finland

Slavia Prague, Czech Republic

Slovan Bratislava, Slovakia

Sutjeska Niksic , Montenegro

Tottenham Hotspur, Inghilterra

Valencia, Spain

Viktoria Plzen, Repubblica Ceca

Wellington Phoenix, Nuova Zelanda

Western Sydney Wanderers FC, Australia

VfL Wolfsburg, Germania

WSG Tirol, Austria

Young Boys, Svizzera

Zimbru Chisinau, Moldova

FC Zenit, Russia

FC Zurich, Svizzera

Gli altri club che vogliono prender parte all’iniziativa possono inviare una mail a footballcares@asroma.it per ottenere maggiori dettagli”.