FoodSport, Totti e Lippi ospiti a Radio Radio per parlare di alimentazione e calcio

Ospiti eccezionali oggi a Radio Radio 104.5. Alle ore 17.00, nel corso di FoodSport, la rubrica che unisce lo sport e gli sportivi al cibo, saranno ospiti della trasmissione due personaggi di spicco nel mondo del calcio: Francesco Totti e Marcello Lippi. L’ex bandiera giallorossa e il tecnico (attualmente svincolato) racconteranno delle loro scelte a tavola, dei piatti preferiti e del rapporto con il cibo quando si è atleti. Un’occasione imperdibile per scoprire segreti e curiosità relativi all’alimentazione da seguire per competere ai massimi livelli. Nel corso della trasmissione, ci sarà anche spazio per retroscena e aneddoti dei due campioni del mondo con la Nazionale italiana nel 2006.