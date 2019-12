Fonseca: “Pellegrini è un grande giocatore. Dobbiamo dominare le partite”

La Roma vince sotto il diluvio del Bentegodi. Contro il Verona finisce 3-1, con il quarto posto che adesso è tutto giallorosso (in attesa del Cagliari). A fine partita Fonseca ha detto la sua sulla partita.

FONSECA A SKY

E’ una prova convincente quella di oggi?

“E’ una vittoria di grande atteggiamento e di grande spirito di squadra. Giocavamo contro una squadra molto buona ed era molto difficile. Il Verona difende bene ed è aggressiva. Non abbiamo fatto un grande gioco con la palla, ma abbiamo avuto un grande atteggiamento”

Si aspettava tutta questa qualità da Pellegrini?

“Sì, chi conosce Pellegrini sa che è un bellissimo giocatore. Nell’ultima decisione è un grande giocatore”

Sono calcolati i rischi che prendete per giocare così fluidi?

“Devo dire che la squadra è migliorata molto in difesa. L’equilibrio è molto importante. Quando siamo sicuri dal punti di vista difensivo, la squadra offensivamente è più confortata. Difendere bene è molto importante per noi”.

Sulla voglia di dominare la partita.

“Noi vogliamo essere più dominatori. Mi piace molto quando la squadra gioca nella metà campo. A volte non è possibile come oggi e la profondità era più importante del dominio. Dovevamo giocare e pensare veloci cercando la profondità. Io poi voglio un gioco con la palla e giocare vicino alla porta avversaria”.

Avete cambiato qualcosa a livello di preparazione fisica?

“No, il lavoro è lo stesso anche perché non sono molto i problemi muscolari. Sono più quelli traumatici. Non abbiamo cambiato nulla”.

FONSECA A ROMA TV

Questa è una Roma dai tanti volti, che sa vincere e dominare. Vincere le partite come questa fanno fare il salto di qualità…

“E’ stata una grande vittoria. Non è facile giocare con una squadra come l’Hellas. La cosa importante non era avere la palla, ma salire veloce e attaccare in profondità. Abbiamo fatto bene, sofferto molto, ma è la vittoria dell’atteggiamento della squadra”.

Cosa le è piaciuto di più e cosa bisogna migliorare?

“Non dobbiamo dimenticare che abbiamo giocato pochi giorni fa una sfida importante. Oggi ha piovuto molto e fisicamente è stata una gara impegnativa. Mi ha piaciuto il grande atteggiamento della squadra, anche se abbiamo avuto un problema sulla fascia destra, con molti giocatori dell’Hellas che spingevano. Dobbiamo imparare da questa situazione”.

L’esperienza della partita contro l’Atalanta è servita a confrontarsi contro questo Hellas?

“Sì, è servita molto quella sfida per preparare questa”.

Ero molto preoccupato per questa partita. La squadra ha lottato con lo spirito giusto e ha mostrato atteggiamento da grande squadra

“Ero preoccupato anche io perché non è facile giocare con squadre con queste caratteristiche che marcano a uomo. Penso che i miei giocatori hanno lottato e hanno mostrato lo spirito di squadra che voglio. Solo così possiamo vincere queste partite”.

Poco fa abbiamo sentito Pellegrini e ci ha detto che c’è spirito di sacrificio di tutti. Questo è un segnale importante…

“Sì, parlo sempre ai miei giocatori dicendo che la cosa più importante è lottare tutti insieme. Se facciamo questo, con la qualità che abbiamo, possiamo attaccare meglio. E’ troppo importante avere questa mentalità”.