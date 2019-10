Paulo Fonseca torna sul rotondo successo di Udine arrivato nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Federico Fazio e lo fa attraverso il proprio profilo Instagram. “Abbiamo conquistato una vittoria di grande carattere. Grazie per il vostro enorme supporto in tutti i momenti. Adesso torniamo al lavoro per preparare la gara di sabato. Daje Roma” scrive il tecnico portoghese accompagnando il post con una foto dell’esultanza di ieri dei suoi calciatori.