Fonseca: “Male il primo tempo. Sono fiducioso, tutti i giocatori sanno cosa voglio”

La Roma vince e convince e a quattro giorni dal poker al Sassuolo arriva anche quello all’Istanbul Basaksehir in Europa League. Dopo un primo tempo balbettante la ripresa è super e arrivano i gol di Dzeko, Zaniolo e Kluivert. A fine partita ha parlato il tecnico Paulo Fonseca. Ecco le sue parole.

FONSECA A SKY

È stato un secondo tempo spettacolare.

Sì, ma il primo tempo non mi è piaciuto. Non abbiamo fatto bene il pressing. Anche in fase offensiva in alcuni momenti la squadra è stata molto lontana, ma nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita con molte occasioni da gol.

L’1 settembre la Roma ha giocato contro la Lazio e ha subito 21 tiri. Dopo 18 giorni, la Roma non ha rischiato praticamente nulla. Come è stato possibile dare una struttura difensiva così diversa in pochi giorni?

La partita con la Lazio è stata molto importante, per noi è importante capire quello che non facciamo bene. Contro la Lazio non abbiamo fatto bene molte cose. Abbiamo parlato della partita con i giocatori, ci siamo detti che avremmo dovuto essere più aggressivi, che dovevamo tenere la palla. La squadra sta imparando, io sono molto felice di questo gioco.

Quando c’è il portatore di palla, ci sono tante soluzioni, tante linee di passaggio diverse. Questa è una cosa che da sempre caratterizza il suo calcio.

È vero, i giocatori sanno che devono esserci sempre tante linee di passaggio. È una questione importante per la nostra squadra. Quando prendiamo palla, tutti devono essere in movimento. La squadra deve essere corta in tutti i momenti, principalmente quando la squadra avversaria va in pressione sui nostri difensori.

In questo momento qual è il reparto che le piace di più e le dà maggiore affidamento?

Io sono molto fiducioso perché tutti i giocatori hanno capito quello che voglio. I giocatori sono aperti alle mie idee. È importante non subire gol, ma penso che la squadra sia in un buon momento per quanto riguarda la fase offensiva.

Praticamente ha convinto Dzeko a restare. Come l’ha convinto a essere il centro del suo progetto?

Parlando molto con lui. Ho parlato molto con Dzeko, è stato importante per lui capire che tutti i giocatori, la società e i tifosi erano con lui. Facciamo un tipo di gioco ideale per Dzeko. Lui ha capitato quanto fosse importante restare qui alla Roma.

C’è un posto di Roma che le è caro e le è piaciuto di più?

Mi piace dove abito! Mi piace Piazza di Spagna, il Colosseo… ci sono molti posti che mi piacciono.

FONSECA A ROMA TV

Mister sono passati 100 giorni dal suo arrivo a Roma, una bella serata

Una buona vittoria, ma devo dire che non mi è piaciuto il primo tempo, abbiamo fatto cose diverse da quello che voglio. Nel secondo tempo ci siamo riusciti, un’altra intensità, molto meglio nel pressing con la capacità di girare la palla e procurare spazio.

La squadra deve ancora avere quella continuità che aveva chiesto

La squadra deve capire che abbiamo cambiato molti giocatori ed è normale che qualcuno non abbia capito ancora quello che io voglio. E’ molto importante vincere la prima partita con 4 gol, dobbiamo giocare come nel secondo tempo. Bisogna riflettere sul primo tempo.

Molto positiva la prestazione di Pastore.

Devo dire che Pastore ha fatto diverse fasi della partita, nel primo tempo non ha capito lo spazio che doveva occupare. Nel secondo tempo, dopo aver parlato, ha fatto molto meglio. Pastore necessita di giocare, di trovare ritmo. Ha avuto un buon momento nell’arco della gara

Nel primo tempo atteggiamento non positivo, qual è il motivo?

È vero, non abbiamo avuto intensità nel pressing, la squadra è stata troppo lontana tra i reparti e c’è stato troppo spazio per gli avversari. Non abbiamo fatto quello che proviamo in allenamento, è per questo che non sono totalmente soddisfatto della partita.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Pastore è entrato tra i fischi e uscito tra gli applausi, come lo valuta? Come sta gestendo Zaniolo?

“Di Pastore ho parlato. E’ un bellissimo giocatore. Non è in una grande forma fisica, ma è importante che giochi. Nel primo tempo non ha capito lo spazio da ricoprire. Anche Zaniolo non lo aveva capito. Nel primo tempo non abbiamo fatto una buona partita, nel secondo tempo si. Questa è la Roma che voglio. Anche Pastore e Zaniolo sono migliorati poi”.

Come mai questa differenza tra primo e secondo tempo?

“Non mi è piaciuto il primo tempo. Non abbiamo fatto bene in fase di pressing e la squadra era molto lungo. Non riuscivamo a pressare in modo corretto. Parlando nell’intervallo abbiamo cambiato. Anche nella fase offensiva”.

Zaniolo dove può esprimersi al meglio?

“Penso che possa fare bene sia da trequartista che da esterno”.

Come giudica Diawara?

“Non possiamo dimenticare che ha fatto la prima partita oggi. Io posso dire che Diawara ha fatto un buon test, ma deve imparare la velocità di scalare. Deve essere più veloce nel momento in cui la squadra perde la palla, ma è solamente la prima partita”.

Quanto sta cercando l’equilibrio che garantirà alla Roma risultati importanti?

“Stiamo lavorando per imparare la gestione della partita. Nella fase offensiva la squadra ha capito quello che io voglio. Ha capito soprattutto lo spazio da attaccare e stiamo lavorando per essere più equilibrati in tutti i momenti di gioco. In fase offensiva abbiamo molta fiducia e creiamo molte occasioni da gol. Dobbiamo imparare molto in difesa. Oggi sono stato molto contento perché non abbiamo subito reti. E’ importante per la stabilità della squadra”.

Su Cristante e Kluivert

“Bryan è un giocatore molto intelligente. Ha capito tutto ciò che voglio dalla sua posizione. E’ un ragazzo onesto, bravo e in tutti gli allenamenti vuole imparare. E’ molto importante nella nostra squadra. Kluivert sta imparando molto anche in fase di copertura. Ho parlato con lui che è importante che partecipi alla fase difensiva. Ha fatto quattro partite molto buone in questo inizio. Negli ultimi metri è decisivo, ma deve continuare a lavorare”.