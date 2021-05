Fonseca: “Dedico la vittoria del derby ai nostri tifosi. Grazie di tutto”

Il tecnico si congeda con un successo contro la Lazio e lo dedica ai romanisti: "Ci sono sempre stati vicino"

Lascerà con un sorriso e di questo sarà sicuramente orgoglioso. Perché all'ultima partita della stagione Paulo Fonseca vince il derby contro la Lazio dopo tre tentativi andati a vuoto. E la dedica è speciale: "Questa vittoria va a voi, ai nostri tifosi, che non hanno mai fatto mancare il loro supporto in tutti momenti della stagione. Semplicemente grazie di tutto", ha scritto in un tweet a cui hanno risposto tantissimi giallorossi per ringraziare il tecnico per questi due anni. Già dal giorno dell'annuncio dell'addio il tecnico più volte ha ringraziato i tifosi (e lo ha fatto anche nell'ultima conferenza stampa pre-derby): "Lascio soprattutto con grande orgoglio di essere stato per due anni allenatore della Roma - aveva detto -. A volte c’è un sentimento di ingiustizia, ma io non lo provo. C’è grande orgoglio di essere stato allenatore della Roma in questi due anni, aver avuto il rispetto e ammirazione di tutti e dei tifosi".