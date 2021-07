Fonseca: “Cristante un esempio, Spinazzola il migliore”

"Bryan non era titolare, ma nei momenti decisivi l’allenatore ha creduto in lui. Peccato per Spina, ha avuto una stagione spettacolare"

In un'intervista al giornale portoghese Record, l'ex allenatore della RomaPaulo Fonseca ha parlato dell'Italia di Roberto Mancini e della vittoria a Euro2020, in particolare dei due giocatori che lui stesso ha allenato nelle ultime due stagioni, Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola: "Ci sono due giocatori che conosco bene, con i quali ho lavorato negli ultimi due anni. Cristante è un grande esempio di professionalità, di grande onestà, ed è stato un giocatore importante in Nazionale. Non era titolare, ma nei momenti decisivi l’allenatore ha creduto in lui, perché sa che è un giocatore di squadra, un gran lavoratore. Spina ha avuto la migliore stagione della sua carriera. Ha avuto una stagione straordinaria alla Roma, ha meritato il posto da titolare all’Euro e, fino al momento dell’infortunio, è stato il miglior giocatore della nazionale italiana. È stato un peccato che non abbia giocato a Wembley, perché per tutto quello che ha fatto, meritava di giocarsi la finale".