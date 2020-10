Fonseca: “Al livello delle prime? Sono realista, obiettivo è tornare in Champions”

Qualche difficoltà di troppo, poi la Roma dilaga e batte il Benevento 5-2. Paulo Fonseca ha commentato la vittoria al termine del match.

FONSECA A SKY

Questa è la vittoria della qualità, ce ne è stata tanta in campo. Le chiedo se con questa qualità sente che si arrivato il momento di costruire qualcosa di importante.

Si, abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo fiducia, ma il campionato è lungo. La squadra sta facendo bene, ora abbiamo tante partite in pochi giorni e dobbiamo gestirci. Sono fiducioso.

C’è da lavorare sui cali di tensione, come a inizio primo tempo. Ha notato questo aspetto?

Non abbiamo molte situazioni di pericolo vicino la nostra porta, ma dobbiamo gestire questi momenti in altro modo.

Noi in Italia siamo un po’ malati di tattica, ma si aspettava un cambiamento di modo di giocare delle nostre squadre visti i tanti gol che si fanno. Dobbiamo aspettarci sempre un calcio così oppure occorre trovare un equilibrio?

Abbiamo preso un gol con sfortuna e l’altro con rigore, la squadra è stata equilibrata. Ho detto tempo fa che il campionato italiano è difensivo, questa giornata è una prova che il calcio in Italia però è offensivo. E’ un fatto positivo, perché voglio che la mia squadra crei occasioni. Credo sia bello per il calcio italiano questo aspetto.

In questo campionato strano, dove le favoritissime Juve e Inter sono partite con difficoltà, è possibile che la Roma crescendo possa arrivare al livello delle prime?

Voglio essere equilibrato e realista. Ci sono due squadre che hanno fatto investimenti importanti e diversi. Dopo ci sono squadre, come la Roma, che vogliono andare in Champions e possono fare una buona stagione. Vogliamo migliorarci rispetto allo scorso anno e fare meglio.

Una volta che ritornerà Smalling prediligerai la difesa a tre o a quattro? Inoltre ci sono tanti trequartisti e un centrocampo che ritroverà Diawara. Ci sarà tanta elasticità?

Penso che la squadra abbia dimostrato di poter avere due moduli. Dipenderà però anche dagli avversari. Possiamo giocare a tre o a quattro. La squadra è pronta per giocare entrambi i sistemi.

Ha visto il derby? Ha visto Ibra? C’è bisogno di Smalling?

Non so se Smalling sarà pronto per la partita. Ho visto il derby e Ibra sì. Ho fiducia nei miei giovani difensori.

Sa che se fa risultato a Milano è un attimo che a Roma si parlerà di scudetto?

Sì e per questo devo essere il primo a essere equilibrato. E’ importante trovare questo equilibrio.

Si è parlato di questa ricerca del direttore sportivo. Non le piacerebbe però fare il manager all’inglese?

No, io sono solo allenatore e non voglio essere più di questo.