Fonseca: “Dzeko era pronto, ma ho scelto di non farlo giocare. Noi più tiri e corner della Juve”

La Roma cade ancora contro una big. All’Allianz Stadium finisce 2-0 con il gol di Ronaldo e l’autorete di Ibanez. Per Fonseca è la nona sconfitta in 19 partite contro le grandi. Ecco le sue parole a fine gara.

FONSECA A SKY

Fino al gol di Ronaldo, la Roma stava giocando meglio. Poi tanto palleggio e poca incisività.

Abbiamo fatto bene per quasi tutta la partita, ma davanti avevamo la Juventus. Ha vinto la partita la squadra che ha fatto più gol. Abbiamo fatto più tiri, più corner e tenuto più la palla, ma vince la partita chi fa più gol.

Si è sentito il peso di avere un attaccante: Ronaldo l’ha messa dentro, voi non avevate un attaccante in grado di concretizzare.

Voglio parlare della prestazione della squadra. Noi abbiamo fatto il nostro gioco, abbiamo affrontato la Juve che si è difesa in area con molti uomini. Abbiamo sbagliato solo le ultime decisioni.

Come ha trovato Dzeko?

Tutti i calciatori hanno giocato bene.

Ha avuto la tentazione di far giocare assieme Dzeko e Mayoral.

La squadra non è ancora preparata per giocare così, se non per qualche minuto. Oggi non avevamo bisogno di farli giocare insieme.

La difesa poteva far meglio sul primo gol di Ronaldo?

Ronaldo è il migliore del mondo, fa sempre la differenza come oggi. Non abbiamo sbagliato noi.

Si aspettava che la Juve avesse un atteggiamento difensivo di questo tipo?

No, penso che la Juve ha cercato di metterci pressione ma la nostra prima fase di costruzione non gliel’ha permesso. Si sono abbassati e hanno fatto bene.

Potendo rigiocare, metterebbe Dzeko dal 1′?

Dzeko era pronto, non ha giocato per una mia scelta. Mayoral sta giocando bene, oggi ha lavorato per la squadra.

Quando la Roma riusciva ad arrivare in parità numerica, volevate ad essere un po’ troppo sicuri nel passaggio. Avreste potuto azzardare.

Non abbiamo avuto molte situazioni in cui la difesa avversaria non era a posto. Abbiamo sbagliato nelle ultime decisioni, è vero. Abbiamo avuto tante occasioni per essere concreti.

Con quale consapevolezza la Roma esce dal campo oggi?

Le vittorie morali nel calcio non ci sono. Sono orgoglioso della squadra, dev’essere felice. Abbiamo dimostrato grande fiducia, aver giocato così mi dà fiducia per il futuro.

FONSECA A ROMA TV

La sensazione è che stasera l’unica differenza sia stata che una squadra ha segnato e l’altra no.

Sì, la differenza è stata solo questa. Loro hanno fatto 3 tiri e 2 gol, noi 14 tiri e non abbiamo segnato. Abbiamo fatto bene, costringendo la Juventus a salvarsi ma non abbiamo fatto gol. Non era facile contro una squadra con questa esperienza e quesito giocatori, ma dovevamo fare meglio sotto questo aspetto della realizzazione.

La partita di stasera mina l’autostima della squadra?

No, è vero che abbiamo perso e da questo non possiamo scappare. I 3 punti sono della Juventus ma da allenatore devo valutare tuto: quella che abbiamo fatto oggi è stata una partita di grande coraggio e qualità Per questo devo sentirmi fiducioso per il futuro.

Si aspettava un atteggiamento così della Juve?

No non me lo aspettavo. L’intenzione iniziale della partita da parte loro era comunque quella di pressarci alti, ma noi abbiamo fatto bene in costruzione costringendoli ad abbassarsi. Questo è stato un merito della Roma, non un demerito della Juve: sono certo che loro volessero pressarci alti.

Serviva più precisione nelle ultime scelte

Senza dubbio, serviva passare la palla meglio, crossare meglio e tirare meglio. E’ stata l’unica cosa che abbiamo sbagliato.