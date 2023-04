Florenzi ricorda Roma-Barcellona: “Emozioni incredibili da tifoso e da giocatore”

Alessandro Florenzi è tornato a parlare della Roma e lo ha fatto ai microfoni di Dazn al termine del match tra Milan e Bologna. L'ex terzino e capitano giallorosso si è soffermato in particolare sulla partita di Champions League che attende i rossoneri, paragonandola all'incredibile rimonta fatta all'Olimpico contro il Barcellona nel 2018: "Sono partite speciali. Difficilmente rivivrò le sensazioni che ho provato nella partita con il Barcellona, sia da tifoso che da giocatore". Queste le prime parole di Florenzi che poi conclude con un messaggio per i suoi ex tifosi: "Abbiamo regalato grandi emozioni ad una tifoseria bellissima come quella della Roma".