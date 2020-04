Florenzi, il Valencia lo sottopone agli esami del sangue per valutare la possibilità di nuovi infortuni

Il futuro di Florenzi resta incerto, ma il terzino di proprietà dalla Roma rimarrà in prestito al Valencia fino al termine della stagione. Per questo motivo, come i suoi compagni dovrà sottoporsi agli esami del sangue per valutare la possibilità di nuovi infortuni. Come riporta Marca, il club valenciano ha preparato un piano speciale per ovviare ai tanti problemi fisici avuti dalla squadra quest’anno, una delle più colpite in Liga.

Lo staff medico e quello atletico del Valencia hanno lavorato duramente insieme ai giocatori per mettere in atto un piano di allenamenti che sono serviti alla prevenzione di nuovi infortuni. L’ultimo passo prima di tornare in campo sarà appunto l’esame del sangue.