Florenzi, forfait alla Nazionale per influenza. Mancini: “Valuteremo le sostituzioni degli infortunati”

Alessandro Florenzi non ce la fa: il capitano della Roma salterà i prossimi impegni della Nazionale a causa della sindrome influenzale che lo ha colpito negli ultimi giorni e non gli ha permesso di giocare le sfide contro Wolfsberger e Cagliari. Ad annunciarlo è stato il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa a Coverciano: “Valuteremo in questi giorni le eventuali sostituzioni degli infortunati Florenzi e Sensi“. Il numero 24 giallorosso – arrivato a Villa Stuart questa mattina per una visita di controllo – salterà le gare di qualificazione a Euro 2020 contro Grecia e Liechtenstein.