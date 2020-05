Florenzi e la nostalgia del pallone: “Torneremo a emozionarci ancora” – FOTO

La ripresa degli allenamenti anche in Spagna è graduale e Florenzi, come i suoi ex compagni della Roma, è rimasto fermo per quasi due mesi. Su Instagram l’esterno, ora al Valencia, posta una foto di un campo vicino al bar dei genitori dove giocava da piccolo e scrive: “ Il mio sogno l’ho coltivato, pensato, immaginato, dietro ad un container, nascondeva un campetto con la pozzolana e la terra. Graffi, ferite, cicatrici e lui, il mio compagno, era sempre lì! Ora appena sono arrivato in questo posto magico mi é rivenuta in mente la scena di mia madre che mi chiama col fischio dal bar per tornare a casa. Sono passati 20 anni ma ogni volta che vedo palla e terra intorno mi verrà sempre in mente quel posto eterno dove ha avuto inizio la mia storia!!!Torneremo ad emozionarci ancora… E sempre insieme mia cara palla!”