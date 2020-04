Florenzi e il quiz social. Zaniolo ironico: “Aspetto la risposta di Antonucci” – FOTO

Calcio fermo, isolamento domestico ma i social per rimanere in contatto. Ed è stato proprio Alessandro Florenzi a lanciare la sfida ad alcuni compagni della Roma e della nazionale, tra cui Zaniolo, Pellegrini, Santon, Antonucci, Izzo, Insigne e Ciro Immobile. Tra i primi a rispondere è stato proprio Nicolò Zaniolo, che ha trovato la soluzione al quesito e poi ha chiamato in causa ironicamente Antonucci: “Ho imparato dal maestro. Aspetto con ansia la risposta di Antonucci“. Divertito anche il commento di Immobile: “La risposta non la pubblico ancora perché aspetto Izzo e Insigne“.