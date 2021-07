Florenzi e Cristante in Portogallo con la Roma dal 2 agosto

I due campioni d'Europa torneranno a disposizione di mister Mourinho dalla prossima settimana

La Roma, attualmente in Portogallo ad Algarve per la seconda fase del ritiro, potrà contare anche sui nazionali campioni d'Europa con l'Italia, Bryan Cristante e Alessandro Florenzi a partire dal primo di agosto. I due giocatori giallorossi effettueranno il tampone e, se l'esito sarà negativo, potranno essere agli ordini di José Mourinho dal giorno successivo, il 2. Florenzi, di rientro dal prestito al Paris-Saint Germain, sarà valutato dallo Special One in questa fase del ritiro ma molto dipenderà dalla stessa volontà del giocatore di rimanere o meno nella capitale. Sia Cristante che Florenzi potranno essere utilizzati nell'amichevole contro il Betis, che si giocherà in Spagna il 7 agosto.