Ci siamo. La Roma arriva a Genova, dove domani affronterà la Sampdoria del grande ex Claudio Ranieri. Dopo la conferenza di Fonseca e l’allenamento di rifinitura, i giallorossi attorno alle 17.15 hanno preso l’aereo che da Fiumicino li porterà in Liguria. Sarà un match carico di significato, sia a livello emotivo che di classifica. Il tutto in attesa delle novità dei bollettini meteo legati all’allerta arancione prevista per domani.