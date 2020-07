Fiorentina, sono 23 i convocati per la Roma: assente Dragowski – FOTO

Continuano i preparativi della Fiorentina per il match di domani sera (19.30) contro la Roma di Fonseca. Il club ha comunicato i convocati del tecnico Iachini dove non figura, come ampiamente preannunciato, il portiere Dragowki. In totale saranno 23 i calciatori a disposizione dell’allenatore per la gara contro la Roma, fondamentale per i giallorosso soprattutto in ottica quinto posto. Di seguito la lista completa:

Portieri: Terracciano, Brancolini, Chiorra.

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Agudelo, Badelj, Duncan, Ghezzal, Pulgar.

Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Ribery, Sottil, Vlahovic.