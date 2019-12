Fiorentina-Roma, tra poco la conferenza stampa di Fonseca – LIVE

Prosegue per la Roma l’avvicinamento alla sfida con la Fiorentina, in programma domani sera. Paulo Fonseca interverrà in conferenza stampa da Trigoria alle 13.30 per presentare i temi della sfida e per spiegare le eventuali scelte di formazione. Il tecnico portoghese ritroverà la coppia titolare difensiva composta da Chris Smalling, aggregato questa mattina al gruppo, e da Gianluca Mancini, indisponibile per la sfida con la Spal a causa della squalifica.

A breve la conferenza stampa di Fonseca.