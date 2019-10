Fiorentina, Ribery: “In Italia ci sono ottime squadre come la Roma”

La nuova avventura di Franck Ribery in Italia procede a gonfie vele. Il calciatore francese ex Bayern Monaco, oggi alla Fiorentina, ha rilasciato un’intervista all’edizione di Firenze del Corriere della Sera, soffermandosi anche sul calcio italiano. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Anche la serie A l’ha accolta bene. È stato premiato come giocatore del mese e San Siro la ha applaudito…

Mi fa piacere perché è un ‘bon championnat’, tutto il mondo lo conosce. Ci sono tante ottime squadre come la Juve, l’Inter, il Milan, la Roma, la Lazio. E poi la gente vive per il calcio. Anche il Napoli ora è un club importante.