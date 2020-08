La Fiorentina si tiene stretta Daniele Pradè. I viola fanno trapelare la notizia che nella prossima stagione ci sarà ancora lui a guidare la direzione sportiva del club di Commisso. Come riporta Ansa, la Roma aveva pensato a Pradè per il ruolo di ds, nel nuovo corso targato Friedkin. La proprietà texana però dovrà volgere lo sguardo altrove. La Fiorentina non ha intenzione di perdere il dirigente romano, a cui ha rinnovato il contratto fino al 2021 la scorsa primavera.